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У Києві очікується снігова погода – прогноз на тиждень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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20 січня, 13:00
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Синоптики розповіли, яку погоду чекати у столиці
/ Фото: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 20-27 січня, буде сніговою та морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -1 до -7 градусів. Вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, весь тиждень, окрім понеділка, у столиці падатиме сніг. У вівторок варто бути обережним – пориви вітру сягатимуть 19 м/с.

Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від -1 вдень до -4 вночі. У суботу стовпчик термометра знизиться до 2-6 градусів морозу, а в неділю – до 4-11 градусів нижче нуля.

Дані за 10 днів
Дані за 10 днів / Фото: Gismeteo

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З початку наступного тижня температура лише падатиме – у понеділок буде 7-9 градусів морозу. І до четверга триматиметься на такому ж рівні.

Що робити під час штормового вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. Якщо вітер особливо сильний, можна заклеїти шибки смужками скотчу по діагоналі.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчій будівлі (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що вимкнеться електрика.

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