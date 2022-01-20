У Києві очікується снігова погода – прогноз на тиждень

Погода у Києві цього тижня, 20-27 січня, буде сніговою та морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -1 до -7 градусів. Вітряно.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За даними синоптиків, весь тиждень, окрім понеділка, у столиці падатиме сніг. У вівторок варто бути обережним – пориви вітру сягатимуть 19 м/с.
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Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від -1 вдень до -4 вночі. У суботу стовпчик термометра знизиться до 2-6 градусів морозу, а в неділю – до 4-11 градусів нижче нуля.
З початку наступного тижня температура лише падатиме – у понеділок буде 7-9 градусів морозу. І до четверга триматиметься на такому ж рівні.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. Якщо вітер особливо сильний, можна заклеїти шибки смужками скотчу по діагоналі.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчій будівлі (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що вимкнеться електрика.