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У Києві поліція зайнялася хлопцями, які "розстрілювали" бабусю у ліжку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 14:29
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Одному з кривдників 18 років, а особистість іншого кривдника поліцейські встановлюють
Хлопці спрямовували "пістолет" на бабусю / Колаж "Сьогодні"
Хлопці спрямовували "пістолет" на бабусю / Колаж "Сьогодні"

Поліція розпочала кримінальне провадження над підлітками, які вирішили познущатися над хворою старенькоюзаради відео в соцмережі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Подробиці

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Винуватцям може загрожувати покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин, арешт до 6 місяців, до 5 років обмеження волі або 2 роки позбавлення волі.

Деталі історії

У Києві підлітки вирішили познущатися над хворою старенькоюзаради відео в соцмережі. Спочатку один із хлопців спрямовував пістолет на бабусю, а другий, який був за кадром, говорив: "Не стріляй".

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Один із хлопців узяв пістолет і спочатку спрямовував його на себе, а потім на бабусю. При цьому підліткам було кумедно.

Після того, як ситуацію почали обговорювати в соцмережах, один із хлопців вирішив вибачитися. Він записав відео, де визнав свою провину.

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