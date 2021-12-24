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У Києві потеплішає, проте йтиме сніг. Прогноз погоди на 24 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 06:30
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Цього дня у столиці буде вітряно
У порівнянні з попереднім днем, у Києві різко підскочить температура/Колаж: "Сьогодні"
У порівнянні з попереднім днем, у Києві різко підскочить температура/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 24 грудня, у Києві очікуються опади. Порівняно з попереднім днем, температура покращиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці очікується сніжна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до 0 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Погода на Новий рік

Новий рік українці зустрічатимуть без великих кучугур снігу, але з морозами. 31 грудня синоптики прогнозують вдень плюсову температуру в країні, а також опади у всіх регіонах. Переважно буде дощ зі снігом та хмарна погода. Сильні морози будуть уночі. На півдні України варто чекати на вітер.

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