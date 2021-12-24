В Киеве потеплеет, однако будет идти снег. Прогноз погоды на 24 декабря (карта)

В пятницу, 24 декабря, в Киеве ожидаются осадки. По сравнению с предыдущим днем, температура улучшится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в столице ожидается снежная погода. Столбики термометров будут колебаться от -2 до 0 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
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Новый год украинцы будут встречать без больших сугробов снега, но с морозами. 31 декабря синоптики прогнозируют днем плюсовую температуру в стране, а также осадки во всех регионах. По большей части будет дождь со снегом и облачная погода. Сильные морозы будут ночью. На юге Украины стоит ожидать ветер.
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