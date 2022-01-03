У Києві потеплішає, проте опади не зникнуть: прогноз погоди на 3 січня (карта)

Цього дня у столиці прогнозують пориви вітру до 12 м/с, а також дощ

Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до 7 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 3 січня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, у столиці очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві прогнозують дощ. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +5 до +7 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с. Сонця цього дня очікувати не варто.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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