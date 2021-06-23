У Києві з'явилася бронзова пальма (фото)

Це мініатюра найстарішої пальми Європи, якій 200 років – вона впирається в дах 36-метрової оранжереї

Міні-пальма, яка пробиває скляну стелю. Фото: Юлія Бевзенко/Facebook

У Києві відкрили бронзову мініскульптурку "Шукай!", присвячену столичній пальмі. Нова експозиція з'явилася в Шевченківському районі на вулиці Назаровській, 23.

Реклама

Про це повідомляє автор проекту Юлія Бевзенко в Facebook.

Бронзова скульптурка заввишки 17 сантиметрів. Її встановили на фасаді житлового будинку – поблизу оранжереї Ботанічного саду імені Фоміна, де росте оригінал австралійської пальми Ливистона.

У бронзовій мініатюрі скульптор Юрій Білявський зобразив пальму, яка пробиває скляний дах. Було створено багато ескізів. Їх звіряли з оригіналом, досліджуючи пальму в оранжереї, щоб була максимально схожа.

Реклама Фото: Юлія Бевзенко/Facebook

"Для київської пальми уже підіймали дах. І зараз вона знову не має куди рости. Тому ми провели таку паралель з людьми – коли впираєшся в стелю, то пробивайся", – говорить Юлія Бевзенко.

Відзначимо, що гасло скульптурки-пальми: "Мене потреш – стелю проб’єш"!

Фото: Юлія Бевзенко / Facebook Швеція – Польща: онлайн-трансляція доленосного для України матчу Євро-2020

Реклама

Нагадаємо, що це найстаріша пальма Європи – їй 200 років, вона впирається в дах 36-метрової оранжереї і її зробили туристичним об'єктом. Проект "Шукай" присвятив їй ювілейну 30-ту скульптурку.

В Україну рослина потрапила завдяки ботаніку Вілібальду Бессеру – викладачеві Волинського ліцею в Кременці. Він листувався з колегами з різних країн, обмінювався з ними рослинами. І якось з Європейського ботсаду йому прислали пальму.

У столицю екзотичне дерево перевезли з Кременця. Спеціально для неї побудували оранжерею.

Раніше ми писали, що в центрі Києва з'явилося пульсуюче бронзове серце – це теж проєкт "Шукай".

Також ми повідомляли, що в столиці в парку "Перемога" з'явилися справжні мультфільми – відкрили районну виставку квітів.