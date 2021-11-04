В Києві з'явився сквер Василя Сліпака, ще низку вулиць перейменували – список

У Києві перейменували низку вулиць та провулків. Нові назви також отримали дві площі та сквер.
Рішення прийняли депутати Київради 4 листопада.
Що перейменували
У Святошинському районі:
Далі по темі
- вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
- вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
- вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
- провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).
У Солом’янському районі:
- вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
- вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
- вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
- вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).
У Дарницькому районі:
- вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).
У Шевченківському районі:
- вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
- провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
У Дніпровському районі:
- вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
Крім того, в Києві з’явилися:
- площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
- сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
- вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);
- Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі
Як бути з адресої реєстрації у паспорті
Її не потрібно змінювати у разі перейменування вулиці – це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва лишаються чинними.
Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права. Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріусу (наприклад, у разі продажу майна). У разі необхідності довідку про зміну назви вулиці можна отримати в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.
Раніше ми писали:
- Депутати Київради виконали пісню "Батько наш Бандера" після прийняття рішення про перейменування вулиць.
- В Україні можуть перейменувати низку населених пунктів. Все тому, що вони носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису.