У Києві викладачів без щеплення позбавлять премій? Ми перевірили чутки

Столичні викладачі скаржаться, що їх шантажує керівництво через вакцинацію. Що про це відомо

У Києві викладачів змушують вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

По Києву поширюються чутки, що викладачів столичних вузів і шкіл підштовхують до вакцинації. Невакцинованим погрожують позбавленням премій до Дня вчителя, всіляких доплат і навіть лякають звільненнями.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи правда це.

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Вакцина або безробіття

Як виявилося – це зовсім не чутки. В одному із закладів профтехнічної освіти столиці вчителів і майстрів поставили перед фактом – негайно пройти вакцинацію. В іншому випадку керівництво погрожує позбавити викладачів премій і доплат.

"Вихід один – або вколотися, або шукати нову роботу. У нашому училищі 50% вакцинованих викладачів і персоналу. З понеділка учні на дистанційному навчанні, а вчителі та майстри повинні приходити на роботу і сидіти в порожніх класах. Причому, багато хто вже перехворіли коронавірусом і просто бояться вакцинуватися", – розповідає один з працівників.

Працівники шоковані такими ультиматумами. Деякі перехворіли рік тому, але їм кажуть, що вакцинуватися все одно потрібно або надати довідку про те, що перехворіли. Інші, щоб уникнути конфліктів і проблем з керівництвом, погоджуються вколотися навіть майже простроченою вакциною, аби поліпшити статистику.

Не нижче 80% – інакше закриють

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У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що подібні дії – це рішення кожного окремого керівника адміністрації навчального закладу. Глава Держпродспоживслужби Олег Рубан пояснив, що якщо немає 80% вакцинованих працівників, ВНЗ не зможе працювати і, відповідно, виплачувати зарплату викладачам.

"Тому адміністрації ВНЗ вирішують, як їм домогтися необхідного відсотка вакцинації. І шукають всілякі способи впливу на співробітників", – розповів Олег Рубан.

Половина університетів Києва на віддаленій роботі

Рубан каже, що сам він не чув про такі "заходи впливу", але те, що ВНЗ Києва переходять на віддалену форму навчання – це факт.

"Приблизно 50% столичних вищих навчальних закладів перейшли на дистанційну форму роботи. Наприклад, Київський Національний університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія. Це їх повне право", – зазначає Олег Рубан.

Який керівник – така і вакцинація

Глава Держпродспоживслужби додає, що у керівництва навчальних закладів з травня було достатньо часу, щоб ефективно провести вакцинацію співробітників.

"Ті, хто грамотно провів роботу серед співробітників і домігся результату вакцинації на рівні 80% – зараз спокійно працюють. А ті, хто цього не зробив, тепер намагаються зберегти свою посаду як керівника, і вдаються до різних неординарних методів", – каже Олег Рубан.

Що кажуть правозахисники?

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На думку правозахисника Едуарда Багірова, вчителі повинні розуміти, що ми живемо вже півтора роки в умовах пандемії, і вони входять в особливу групу ризику. Причому ризикують обопільно, як вчителі, так і учні.