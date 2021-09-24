В Киеве преподавателей без прививки лишат премий? Мы проверили слухи

Столичные преподаватели жалуются, что их шантажирует руководство из-за вакцинации. Что об этом известно

В Киеве преподавателей заставляют вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

По Киеву распространяются слухи, что преподавателей столичных вузов и школ подталкивают к вакцинации. Невакцинированным угрожают лишением премий ко Дню учителя, всевозможных доплат и даже пугают увольнениями.

Сайт "Сегодня" выяснял, правда ли это.

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Вакцина или безработица

Как оказалось – это вовсе не слухи. В одном из заведений профтехнического образования столицы учителей и мастеров поставили перед фактом – немедленно пройти вакцинацию. В противном случае руководство грозится лишить преподавателей премий и доплат.

"Выход один – или уколоться, или искать новую работу. В нашем училище 50% вакцинированных преподавателей и персонала. С понедельника ученики на дистанционном обучении, а учителя и мастера должны приходить на работу и сидеть в пустых классах. Причем, многие уже переболели коронавирусом и попросту боятся вакцинироваться", - рассказывает один из работников.

Работники шокированы такими ультиматумами. Некоторые переболели год назад, но им говорят, что вакцинироваться все равно нужно или предоставить справку о том, что переболели. Другие, чтобы избежать конфликтов и проблем с руководством, соглашаются уколоться даже почти просроченной вакциной, лишь бы улучшить статистику.

Не ниже 80% – иначе закроют

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В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что подобные действия – это решение каждого отдельного руководителя администрации учебного заведения. Глава Госпродпотреблужбы Олег Рубан объяснил, что если нет 80% вакцинированных работников, вуз не сможет работать и, соответственно, выплачивать зарплату преподавателям.

"Поэтому администрации вузов решают, как им добиться необходимого процента вакцинации. И ищут всевозможные способы воздействия на сотрудников", – рассказал Олег Рубан.

Половина университетов Киева на удаленке

Рубан говорит, что сам он не слышал о таких "мерах воздействия", но то, что вузы Киева переходят на удаленную форму обучения – это факт.

"Примерно 50% столичных высших учебных заведений перешли на дистанционную форму работы. Например, Киевский Национальный университет имени Шевченко, Киево-Могилянская академия. Это их полное право", – отмечает Олег Рубан.

Какой руководитель – такая и вакцинация

Глава Госпродпотреблужбы добавляет, что у руководства учебных заведений с мая месяца было достаточно времени, чтобы эффективно провести вакцинацию сотрудников.

"Те, кто грамотно провел работу среди сотрудников и добился результата вакцинации на уровне 80% – сейчас спокойно работают. А те, кто этого не сделал, теперь пытаются сохранить свою должность как руководителя, и прибегают к разным неординарным методам", – говорит Олег Рубан.

Что говорят правозащитники?

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По мнению правозащитника Эдуарда Багирова, учителя должны понимать, что мы живем уже полтора года в условиях пандемии, и они входят в особую группу риска. Причем рискуют обоюдно, как учителя, так и ученики.