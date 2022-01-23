У Києві заморозить: яка погода буде 23 січня

У столиці буде сніжно / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 23 січня вранці і до самого вечора буде хмарно. Також у місті знову буде сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря коливатиметься від -2 до -4 градусів морозу. Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
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Дані Укргідрометцентру / Фото: Укргидрометцентр
Вночі температура опуститься до -7 градусів.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.