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У Києві можуть продовжити локдаун – Кличко

8 квітня, 16:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з COVID-19 розвивається дуже швидко

У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не покліпшиться.

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Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

На запитання ведучих, чи готує міський голова розпорядження про продовження карантину до 10 травня, як раніше писали в ЗМІ, Кличко відповів так:

"Я дуже задоволений такою інформацією. Але рішення про продовження карантинних обмежень приймає не київський міський голова, а комісія ТЕБ та НС. Таких засідань у нас не було і однозначно поширюється інформація з невідомих джерел. Одне можу сказати, дійсно ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, тільки виключно виходячи з цифр захворюваності і якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день, як йдуть обмеження, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю цього", – сказав мер.

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Раніше ми повідомляли, що Київ занурився у транспортний колапс, оскільки пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.

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Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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Київ карантин Віталій Кличко коронавірус локдаун
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