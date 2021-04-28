У Києві збираються на марш на честь дивізії СС "Галичина": онлайн

У Києві проходить марш на честь дивізії СС "Галичина" – як проходить акція – дивитися онлайн фото і відео

У Києві збираються на марш вишиванок на честь дня створення дивізії СС "Галичина", яка була у Львові в 1943 році і воювала на боці Німеччини під час Другої світової війни.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

18:12 Учасники акції почали збиратися у дві колони. Один з пенсіонерів намагався перешкодити маршу. Поліція діалогу попросила його піти, копи відвели чоловіка в сторону.

"Ця дивізія давала присягу Гітлеру, це жах, що вони в 2021 році йдуть по Києву", - обурився він.

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Більшість людей у колонах у формі або вишиванках. У руках вони тримають різні прапори і плакати. Учасники акції скандують: "Пам'ятай, чужинець, хто господар України", "Слава Україні – смерть ворогам!", "Україна – понад усе".

18:10 На Арсенальній площі знаходяться близько 200 осіб. Більшість з них молодь. Також там знаходиться багато поліцейських.

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До площі почали під'їжджати автобуси з людьми.

Деякі учасники прийшли на марш з собакою. На тваринні є елементи тематичної символіки, але немає намордника.

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/ Фото: Сьогодні

До ходи приєднаються активісти "Правого сектору". За словами організаторів маршу, націоналісти хочуть "згадати Першу добровольчу Українську дивізію" та "вшанувати пам'ять героїв".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, як і чому українці сприйняли проведення маршу в пам'ять про "Галичину".

Крім того, ця подія не обійшли увагою російські ЗМІ, які почали масово публікувати новини про неонацистів, що марширують у центрі Києва. "Сьогодні" з'ясували, як такий медіаеффект відіб'ється на переговорах Володимира Зеленського та Володимира Путіна.