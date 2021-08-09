У Києві проходять військові збори резервістів тероборони (фото)

На навчаннях тренують навички оборони Києва – вони триватимуть до 13 серпня

У навчаннях беруть участь офіцери, сержанти та солдати - серед них не лише чоловіки, а і жінки / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вже третій день проходять навчальні збори резервістів та військовозобов'язаних 112-ої окремої бригади територіальної оборони столиці.

Реклама

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Що відпрацьовують?

У навчаннях беруть участь офіцери, сержанти, солдати, – загалом понад 200 чоловіків та жінок.

Больше 200 человек учувствуют в мероприятии / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"Мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок під час виконання завдань територіальної оборони та набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці", – написав чиновник.

Реклама

До учасників звертається командувач / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Читайте також: На Контрактовій площі в Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка (фото)

Під час навчань відпрацювали:

охорону критично важливих об’єктів та комунікацій міста;

виконання бойових завдань щодо оборони столиці;

охорону та забезпечення надійного функціонування органів державної влади;

розгортання штабу району територіальної оборони;

підтримку правопорядку і безпеки в місцях скупчення людей;

Реклама На полігоні особисто був присутній Поворозник / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

За словами Поворозника, головне завдання цих навчань – відпрацювати практичні дії підрозділів під час виконання завдань з територіальної оборони столиці. Вони триватимуть до 13 серпня.

Навчання стартували 7 серпня / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава-2021" (CossackMace).

Реклама

Нагадаємо, що на полігоні Широкий Лан стався небезпечний інцидент: під час навчань Cossack Mace-2021 з танка випадково був обстріляний населений пункт.