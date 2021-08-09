Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві проходять військові збори резервістів тероборони (фото)

9 серпня 2021 15:05

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На навчаннях тренують навички оборони Києва – вони триватимуть до 13 серпня

У навчаннях беруть участь офіцери, сержанти та солдати - серед них не лише чоловіки, а і жінки / Фото: колаж "Сьогодні"

У навчаннях беруть участь офіцери, сержанти та солдати - серед них не лише чоловіки, а і жінки / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вже третій день проходять навчальні збори резервістів та військовозобов'язаних 112-ої окремої бригади територіальної оборони столиці.

Реклама

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Що відпрацьовують?

У навчаннях беруть участь офіцери, сержанти, солдати, – загалом понад 200 чоловіків та жінок.

Больше 200 человек учувствуют в мероприятии / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Больше 200 человек учувствуют в мероприятии / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"Мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок під час виконання завдань територіальної оборони та набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці", – написав чиновник.

Реклама

До учасників звертається командувач / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

До учасників звертається командувач / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Читайте також: На Контрактовій площі в Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка (фото)

Під час навчань відпрацювали:

  • охорону критично важливих об’єктів та комунікацій міста;
  • виконання бойових завдань щодо оборони столиці;
  • охорону та забезпечення надійного функціонування органів державної влади;
  • розгортання штабу району територіальної оборони;
  • підтримку правопорядку і безпеки в місцях скупчення людей;

На полігоні особисто був присутній Поворозник / Фото: facebook.com/povoroznyk.m
Реклама

На полігоні особисто був присутній Поворозник / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

За словами Поворозника, головне завдання цих навчань – відпрацювати практичні дії підрозділів під час виконання завдань з територіальної оборони столиці. Вони триватимуть до 13 серпня.

Навчання стартували 7 серпня / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Навчання стартували 7 серпня / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава-2021" (CossackMace).

Реклама

Нагадаємо, що на полігоні Широкий Лан стався небезпечний інцидент: під час навчань Cossack Mace-2021 з танка випадково був обстріляний населений пункт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)Україна
Готують до параду з танками? На Хрещатик зігнали техніку – латають асфальт (фото, відео)
Готують до параду з танками? На Хрещатик зігнали техніку – латають асфальт (фото, відео)Інші новини
У будинку-монстрі на Подолі помітили життя: що відбувається у скандальній будівлі
У будинку-монстрі на Подолі помітили життя: що відбувається у скандальній будівліІнші новини
З аеропорту
З аеропорту "Бориспіль" відкрили три нові маршрути: список рейсівУкраїна
Під Києвом мотоцикліст не дав дівчині зістрибнути з мосту: відео порятунку
Під Києвом мотоцикліст не дав дівчині зістрибнути з мосту: відео порятункуІнші новини
Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку (оновлено)
Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку (оновлено)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти