В Киеве проходят военные сборы резервистов теробороны (фото)

На учениях тренируют навыки обороны Киева – они продлятся до 13 августа

В учениях принимают участие офицеры, сержанты и солдаты - среди них не только мужчины, но и женщины / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве уже третий день проходят учебные сборы резервистов и военных 112 отдельной бригады территориальной обороны столицы.

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Что отрабатывают?

В учениях принимают участие офицеры, сержанты, солдаты, – всего более 200 мужчин и женщин.

Більше 200 осіб беруть участь у заході / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

"Цель мероприятия: получение личным составом бригады практических навыков при выполнении задач территориальной обороны и приобретения опыта представителями штабов районов территориальной обороны по выполнению практических задач территориальной обороны столицы", – написал чиновник.

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К участникам обращается командующий / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

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Во время учений отработали:

охрану критически важных объектов и коммуникаций города

выполнения боевых задач по обороне столицы;

охрану и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти;

развертывание штаба района территориальной обороны;

поддержание правопорядка и безопасности в местах скопления людей;

Реклама На полигоне лично присутствовал Поворозник / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

По словам Поворозника, главная задача этих учений – отработать практические действия подразделений при выполнении задач территориальной обороны столицы. Они продлятся до 13 августа.

Учения начались 7 августа / Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области начались международные украинской-британские военные учения "Казацкая булава-2021" (CossackMace).

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Напомним, что на полигоне Широкий Лан произошел опасный инцидент: во время учений Cossack Mace-2021 с танка случайно был обстрелян населенный пункт.