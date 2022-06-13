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У Києві пройдуть ярмарки зі свіжими овочами та фруктами – адреси

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 21:22
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Продуктові сільськогосподарські ярмарки триватимуть з 14 по 19 червня
У столиці продаватимуть свіжі продукти на ярмарках. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці продаватимуть свіжі продукти на ярмарках. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві цього тижня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Вони триватимуть з 14 по 19 червня. Їх може відвідати кожен бажаючий.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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14 червня (вівторок) ярмарки відбудуться:

  • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

15 червня (середа):

  • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

16 червня (четвер):

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  • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
  • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

17 червня (п'ятниця):

  • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
  • у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

18 червня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
  • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом "Лівобережний");
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Петра Калнишевського, 1-5;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
  • у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 червня (неділя):

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  • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
  • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
  • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, у Києві – справжня літня спека. За мирного життя кияни в цей час вже окупували б столичні пляжі, насолоджуючись сонцем і водою, а також вирушали в захоплюючі прогулянки на каяках. Цього року все не так. Точніше, люди йдуть масово на пляжі, але їх наполегливо просять уникати відпочинку біля води. Як у Києві відбувається купальний сезон в умовах війни, з'ясовував сайт "Сегодня".

Крім того, проїзд у громадському транспорті Києва може подорожчати. Про це заговорили у Київраді ще минулого тижня. Сайт "Сегодня" дізнавався, що обговорювали міські чиновники на засіданні у Київраді, де заслуховувалася доповідь Департаменту фінансів КМДА щодо стану справ у транспортних комунальних підприємствах міста.

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