Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві працюють виїзні лабораторії. Скільки коштує сдати тест на COVID-19 (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 16:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один тест коштує 290 гривень
Одна з лабораторій знаходиться на залізничному вокзалі / Колаж "Сьогодні"
Одна з лабораторій знаходиться на залізничному вокзалі / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада столиця увійшла до "червоної зони карантину". Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані або ті, хто має негативний тест на COVID-19. У багатолюдних місцях у Києві почали працювати виїзні лабораторії.

Подробиці

У виїзних лабораторіях можна зробити тест на COVID-19. Одну з таких лабораторій помітив журналіст "Сьогодні" біля центрального залізничного вокзалу у столиці.

Реклама

На мікроавтобусі написано, що ціна тесту – 290 гривень.

Виїзні лабораторії. Фото: сайт "Сьогодні"
Виїзні лабораторії. Фото: сайт "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 3032951 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти