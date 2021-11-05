У Києві працюють виїзні лабораторії. Скільки коштує сдати тест на COVID-19 (фото)

Один тест коштує 290 гривень

Одна з лабораторій знаходиться на залізничному вокзалі / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада столиця увійшла до "червоної зони карантину". Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані або ті, хто має негативний тест на COVID-19. У багатолюдних місцях у Києві почали працювати виїзні лабораторії.

Подробиці

У виїзних лабораторіях можна зробити тест на COVID-19. Одну з таких лабораторій помітив журналіст "Сьогодні" біля центрального залізничного вокзалу у столиці.

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На мікроавтобусі написано, що ціна тесту – 290 гривень.

Виїзні лабораторії. Фото: сайт "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3032951 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).

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