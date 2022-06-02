У Києві дозволили продаж алкоголю увечері, але обмеження зняли не всі

Зміни набирають чинності 2 червня

Продавати алкоголь будуть на три години довше / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві дозволили продаж алкогольних напоїв у магазинах з 11:00 до 19:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Telegram-каналі КМДА.

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У зв'язку з новими змінами алкоголь продаватимуть на три години довше. Раніше продаж спиртного було дозволено лише до 16:00.

Поворозник також нагадав, що у закладах громадського харчування продаж алкоголю можливий з 11:00 до 22:00.

У Києві ресторани виводили гроші у РФ

Столична прокуратура викрила мережу популярних ресторанів, чиї власники переказували кошти країні-агресору . За інформацією джерел Української правди , мова йде про московський бренд Tarantino family (входять ресторани "Муракамі", "Руккола", "Дрова", "Варенічна" і т.д.).

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Чим замінити алкоголь

Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим і якісним сном (якщо не спіть – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде більш ефективним і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час військових дій дуже важливо залишатися тверезим і здорово мислити – це може врятувати вам життя!