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У Києві різко похолодає – свіжий прогноз від синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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5 січня, 17:00
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Вночі температура повітря у столиці опуститься до 0 градусів
Погода в Києві на 6 січня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 6 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 6 січня, у Києві температура повітря стане нижчою, але опадів не буде.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Деталі

Очікується невелике зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів у місті будуть близько 0 градусів. Вдень варто очікувати у столиці від 1 до 3 градусів тепла.

Опадів у Києві не прогнозують.

"Навряд чи будуть якісь серйозні опади", – додала Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 6 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 6 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою в Україні буде справжня зима

Якщо розглянути погоду по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.

Лютий – холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.

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