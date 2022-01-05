У Києві різко похолодає – свіжий прогноз від синоптика (карта)

Завтра, 6 січня, у Києві температура повітря стане нижчою, але опадів не буде.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Очікується невелике зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів у місті будуть близько 0 градусів. Вдень варто очікувати у столиці від 1 до 3 градусів тепла.
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Опадів у Києві не прогнозують.
"Навряд чи будуть якісь серйозні опади", – додала Наталка Діденко.
Якою в Україні буде справжня зима
Якщо розглянути погоду по сезонам, січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.
Лютий – холодний, сніжний із сильними морозами у другій половині. У середині місяця снігові бурани, а наприкінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління та мокрий сніг.
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