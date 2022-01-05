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В Киеве резко похолодает – свежий прогноз от синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 января, 17:00
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Ночью температура воздуха в столице опустится до 0 градусов
Погода в Киеве на 6 января / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 6 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 6 января, в Киеве температура воздуха станет ниже, но осадков не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Детали

Ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Ночью столбики термометров в городе будут около 0 градусов. Днем стоит ожидать в столице от 1 до 3 градусов тепла.

Осадков в Киеве не прогнозируют.

"Вряд ли будут какие-то серьезные осадки", – добавила Наталия Диденко.

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Погода в Украине на 6 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 6 января. Фото: Наталии Диденко

Какой в Украине будет настоящая зима

Если рассмотреть погоду по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.

Февраль – холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.

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