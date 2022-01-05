В Киеве резко похолодает – свежий прогноз от синоптика (карта)

Завтра, 6 января, в Киеве температура воздуха станет ниже, но осадков не будет.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Детали
Ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Ночью столбики термометров в городе будут около 0 градусов. Днем стоит ожидать в столице от 1 до 3 градусов тепла.
Далее по теме
Осадков в Киеве не прогнозируют.
"Вряд ли будут какие-то серьезные осадки", – добавила Наталия Диденко.
Какой в Украине будет настоящая зима
Если рассмотреть погоду по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.
Февраль – холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.
Читайте также
- Ранее мы писали подробный прогноз погоды на 2022 год на все четыре сезона.
- Кроме того, читайте прогноз погоды на январь.