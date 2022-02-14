У гімназії Києва спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)

До гасіння вогню залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС

Вогонь спалахнув о 01:23/Фото: ДСНС України, колаж: "Сьогодні"

В столиці палає Київська гімназія східних мов. Рятувальники намагаються загасити вогонь.

Про це повідомляє ДСНС України.

Реклама

Деталі

Пожежа виникла 14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25 у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов. На місце інциденту прибули пожежники, які намагаються загасити полум'я. До гасіння залучено 60 осіб та 16 од. техніки ДСНС.

Реклама

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

Читайте також