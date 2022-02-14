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У гімназії Києва спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 02:53
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До гасіння вогню залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС
Вогонь спалахнув о 01:23/Фото: ДСНС України, колаж: "Сьогодні"
Вогонь спалахнув о 01:23/Фото: ДСНС України, колаж: "Сьогодні"

В столиці палає Київська гімназія східних мов. Рятувальники намагаються загасити вогонь.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Пожежа виникла 14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25 у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов. На місце інциденту прибули пожежники, які намагаються загасити полум'я. До гасіння залучено 60 осіб та 16 од. техніки ДСНС.

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Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

  • Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;
  • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
  • щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;
  • присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";
  • якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
  • якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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