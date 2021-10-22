У Києві школи відправили на канікули на два тижні – коли почнеться відпочинок

У Києві, який до кінця тижня перейде до "червоної зони" карантину, всі школи підуть на канікули відзавтра, 23 жовтня. Усього відпочинок дітей триватиме два тижні.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Рішення набуває чинності відзавтра. Його прийняли через те, що в місті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.
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Що заборонено в "червоній зоні"
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос;
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.