У Києві склали протокол на батьків 12-річного хлопчика, який впав під лід

Підлітка доставили в медичний заклад з діагнозом переохолодження

У Києві поліцейські склали адміністративний протокол на батьків 12-річного хлопчика, який впав під лід.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

Зараз співробітники ювенальної поліції провели з 12-річним хлопчиком і його батьками профілактичну бесіду щодо прогулянок біля водойм. У свою чергу, на маму склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, на вулиці Прирічній під лід провалилася дитина. Підлітка доставили в медичний заклад з діагнозом переохолодження. Після огляду лікарів його відпустили додому.

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"Чоловіки помітили хлопчика приблизно в 25 метрах від берега, він сказав, що почув, як під ногами тріщить лід. Друзі побігли до бази відпочинку, яка знаходиться неподалік, взяли там рятувальний круг і кинули його дитині", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Києві підлітки рибалять на озері.

Також нагадаємо, в Запорізькій області під лід провалилися діти . В результаті інциденту загинули 3 дитини.

Крім того, в Житомирській області врятували людей, які опинилися на крижаному острові . Двоє чоловіків і жінка виявилися в пастці. Розбита тенденція лід відрізав їм шлях до землі.

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