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У Києві в Андріївській церкві через сильний вітер тріснуло скло в куполі

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 17:54
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На заміну скла витратили досить багато часу
Для такої роботи запросили промислових альпіністів / Колаж "Сьогодні"
Для такої роботи запросили промислових альпіністів / Колаж "Сьогодні"

У Києві поривом вітру було пошкоджено скло у металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви.

Про це повідомляє перший заступник генерального директора у Національному заповіднику "Софія Київська" Вадим Кириленко.

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Деталі

Для заміни скла запросили промислових альпіністів. За словами Вадима Кириленка, це був складний процес.

"Зовнішнє підняття до купола в зимових умовах, чищення металевої рами замазки та залишків скла, зняття шаблону шипки, моделювання та вирізування скла, монтаж", – додає перший заступник.

Пожежа у Лаврі

О 13:45 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

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На місці пожежі біля Києво-Печерської Лаври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 людина та 13 одиниць техніки ДСНС.

Загоряння у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано о 14.45. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

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