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В Киеве в Андреевской церкви из-за сильного ветра треснуло стекло в куполе

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 17:54
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На замену стекла потратили достаточно большое количество времени
Для такой работы пригласили промышленных альпинистов / Коллаж "Сегодня"
Для такой работы пригласили промышленных альпинистов / Коллаж "Сегодня"

В Киеве порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви.

Об этом сообщает первый заместитель генерального директора в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко.

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Детали

Для замены стекла пригласили промышленных альпинистов. По словам Вадима Кириленко, это был сложный процесс.

"Наружное поднятие к куполу в зимних условиях, чистка металлической рамы замазки и остатков стекла, снятие шаблона шипки, моделирование и вырезание стекла, монтаж", – добавляет первый заместитель.

Пожар в Лавре

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

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На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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