У Києві в День Незалежності пройде річковий парад – відео підготовки

В Україні в День Незалежності України крім військового параду на Хрещатику,24 серпня відбудеться річковий парад.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, опублікувавши відео.
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На записі видно підготовку екіпажів катерів до урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на річці Дніпро поруч з Трухановим островом і річковим вокзалом.
Що ще готують до Дня Незалежності
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україну вперше доставлили оригінал Конституції Пилипа Орлика.
22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
Нагадаємо, Збройні сили України готуються до грандіозного військового параду до 30-ї річниці Незалежності України. Солдати і офіцери карбують крок з ранку до пізнього вечора на розпеченому плацу.
Крім того, до свята готуються не тільки військові, але і комунальники з дорожниками. Центральну вулицю країни – Хрещатик – упорядковують, прибирають, дорогу латають.