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У Києві в День Незалежності пройде річковий парад – відео підготовки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 14:26
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Українські бійці відпрацьовують сценарій заходу на річці Дніпро – де і коли буде парад
У столиці готуються до проведення річкового параду. Колаж "Сьогодні"
У столиці готуються до проведення річкового параду. Колаж "Сьогодні"

В Україні в День Незалежності України крім військового параду на Хрещатику,24 серпня відбудеться річковий парад.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, опублікувавши відео.

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На записі видно підготовку екіпажів катерів до урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

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Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на річці Дніпро поруч з Трухановим островом і річковим вокзалом.

Що ще готують до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україну вперше доставлили оригінал Конституції Пилипа Орлика.

22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

Нагадаємо, Збройні сили України готуються до грандіозного військового параду до 30-ї річниці Незалежності України. Солдати і офіцери карбують крок з ранку до пізнього вечора на розпеченому плацу.

Крім того, до свята готуються не тільки військові, але і комунальники з дорожниками. Центральну вулицю країни – Хрещатик – упорядковують, прибирають, дорогу латають.

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