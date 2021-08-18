В Киеве в День Независимости пройдет речной парад – видео подготовки

Украинские бойцы отрабатывают сценарий мероприятия на реке Днепр – где и когда будет парад

В столице готовятся к проведению речного парада. Коллаж "Сегодня"

В Украине в День Независимости Украины кроме военного парада на Крещатике 24 августа состоится речной парад.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, опубликовав видео.

На записи видно подготовку экипажей катеров к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.

Что еще готовят ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся к грандиозному военному параду к 30-й годовщине Независимости Украины. Солдаты и офицеры чеканят шаг с утра до позднего вечера на раскаленном плацу.

Кроме того, к празднику готовятся не только военные, но и коммунальщики с дорожниками. Центральную улицу страны – Крещатик – приводят в порядок, убирают, дорогу латают.