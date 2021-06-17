У Києві можуть відкрити пункти вакцинації населення в ТРЦ: кому там робитимуть прививки

Один з перших таких пунктів можуть відкрити в ТРЦ "Проспект", але лише для працівників – наразі міська влада лише розглядає подібну можливість

Влада розглядає можливість відкриття центрів вакцинації в ТРЦ / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві незабаром може побільшати пунктів вакцинації населення. Прививки робитимуть не лише у лікарнях та МВЦ, а й в торговельно-розважальних центрах.

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Про це в прямому ефірі телеканалу "Київ" розповіла керівник GR-Асоціації рітейлерів України Наталія Петрівська.

"Хочу уточнити, ми говоримо не про супермаркети, а про торгові центри, де може знаходитись значна кількість людей, відвідувачів. Дуже комфортні умови для вакцинації (…) Ми розглядаємо не тільки ТРЦ, а й бізнес-центри, але щоб відкрити такий центр вакцинації є певні умови, які погоджуються з Держпродспоживслужбою. Хотіли, щоб таких невеличних центрів вакцинації, навіть для працівників цих бізнес-центрів, було набагато більше і це було б зручно", – зазначила Петрівська.

Вона переконана, що розміщення пунктів вакцинації в торгових центрах значно спростить логістику тих, хто хоче зробити щеплення від коронавірусу. Наразі розглядається можливість відкриття першого такого пункту в ТРЦ "Проспект", але лише для працівників центру.

Раніше ми повідомляли, що кияни старше 65 років можуть записатися на щеплення від COVID-19 в поліклініки і не йти в МВЦ. Поки що така опція доступна людям похилого віку, бо вони входять групи ризику. Поступово віковий поріг обіцяють знижувати та попередній запис на вакцинацію в поліклініку або амбулаторію стане доступним для більшої кількості українців.

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