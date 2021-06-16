В Києві можна записатися на вакцинацію в поліклініки онлайн

Поки така функція доступна лише для киян старше 65 років. Згодом обіцяють таку можливість відкрити і для людей молодшого віку

Колаж "Сьогодні"

Кияни старше 65 років можуть записатися на щеплення від COVID-19 в поліклініки і не йти в МВЦ. Поки що така опція доступна людям похилого віку, бо вони входять групи ризику. Поступово віковий поріг обіцяють знижувати та попередній запис на вакцинацію в поліклініку або амбулаторію стане доступним для більшої кількості українців.

Реклама

До сьогодні записатися онлайн на щеплення можна було лише в пункт масової вакцинації, який у Києві знаходиться в МВЦ. Оскільки в МВЦ почали записувати людей старшого віку, то для них відкрили запис у поліклініку.

"Ми розуміємо, що далеко не у всіх людей — особливо похилого віку — є можливість приїхати в Міжнародний виставковий центр і зробити щеплення. Крім транспортних проблем, старшим людям досить складно стояти в черзі та долати великі відстані в павільйонах. Тому ми зробили доступним попередній запис на вакцинацію в поліклініки. Отже, людина може вибрати будь-яку поліклініку із доступних на сайті, визначити зручні час та дату, і не витрачати багато зусиль на дорогу або черги", — каже Євген Донець, СЕО Сервісу Helsi.me.

Щоб записатися на вакцинацію проти COVID-19, потрібно зайти на сайт helsi.me, вибрати в пошуку кабінет щеплень, забронювати день, час і записатися. Користувачі, у яких немає інтернету, також можуть записатися на вакцинацію заздалегідь безпосередньо в реєстратурі поліклініки. Також скоординувати запис на вакцинацію може сімейний лікар — по телефону, в месенджері або на прийомі.

Читайте також: На вихідних вакцинації не буде: цього тижня в МВЦ щеплення проведуть у четвер і п'ятницю

Дані про проведену вакцинацію та свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка будуть доступні в безкоштовному додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті helsi.me. Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток.

Реклама

Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно однією з трьох доступних вакцин — AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech — у рамках Державної програми.

Перед вакцинацією важливо обговорити її проведення із сімейним лікарем, з огляду на загальний стан здоров’я.

Нагадаємо, на "Сьогодні" є детальна інструкція, як записатися на вакцинацію в МВЦ онлайн на обраний час і не стояти в черзі.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу