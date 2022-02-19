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У Києві відновили відому вуличну скульптуру "Балерина" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 лютого, 15:20
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Рік тому вандали знищили скульптуру, її довелося реставрувати
Скульптуру вдалося відновити
Скульптуру вдалося відновити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відома вулична скульптура "Балерина", зруйнована вандалами, повернулася на своє місце. Вона розташована за адресою вул. Стрітенська 8/2.

Про це повідомляє Великий Київ у Telegram.

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Рік тому вандали буквально розбили "Балерину", а відновити її доручили майстерні "Gurin Brothers".

Що було раніше

У Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили на тротуарі розбиту скульптуру балерини. Чоловік та дружина передали залишки скульптури до майстерні автора.

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"Ми дуже вдячні "сусідам балерини" за небайдуже ставлення до скульптури", – йшлося у повідомленні.

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