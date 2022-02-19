В Киеве восстановили известную уличную скульптуру "Балерина" (фото)

В Киеве известная уличная скульптура "Балерина", которая была разрушена вандалами, вернулась на свое место. Она находится по адресу ул. Стретенская 8/2.
Об этом сообщает Великий Київ в Telegram.
Год назад вандалы буквально разбили "Балерину", а восстановить ее поручили мастерские "Gurin Brothers".
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Что было ранее
В Киеве жители улицы Сретенской обнаружили на тротуаре разбитую скульптуру балерины. Муж и жена передали остатки скульптуры в мастерскую автора.
"Мы очень благодарны "соседям балерины" за неравнодушное отношение к скульптуре", – говорилось в сообщении.
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