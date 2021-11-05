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У Києві лікарям доводиться умовляти COVID-пацієнтів лікуватися. Кого змушують найчастіше

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 листопада, 16:55
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До лікарні надходили пацієнти, які відмовлялися від лікування. Лікарі знаходили підхід і до таких хворих
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не всі пацієнти, які надходять у відділення для хворих на ковід, згодні на лікування. Медикам доводиться умовляти людей, щоб їх урятувати.

Про це ексклюзивно сайту "Сьогодні" розповів завідувач ковід-відділення 5-ї клінічної лікарні Києва Валерій Батушкін.

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Кого треба змушувати лікуватися силою?

За словами Батушкіна, хоча в Україні висока смертність від COVID-19, були й такі пацієнти, які відмовлялися від лікування. Більшість таких людей була у тяжкому стані.

"Їх головний мозок відчуває нестачу кисню, такі люди стають агресивними, збудливими, неадекватними. Тут важливо з ними говорити, постаратися переконати, що необхідне лікування. Ми залучаємо родичів, психіатрів. І нам удалося всіх вилікувати, всіх умовити. Така у нас професія", – каже лікар.

У Києві пацієнтам потрібно втричі більше кисню, ніж раніше

Пацієнтам із COVID-19 потрібно втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій у Києві зростатимуть, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею. Про це заявив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні міські лікарні щодобово використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це колосальні обсяги", – зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми, одразу спрямовують додаткові запаси кисню.

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