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У Києві випав величезний град (фото, відео)

29 червня 2021 17:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Синоптики попереджали також сьогодні про те, що буде дощ і сильний вітер

Град досить великого розміру. Фото: кореспондент "Сьогодні"

Град досить великого розміру. Фото: кореспондент "Сьогодні"

Негода сьогодні, 29 червня, добралася і до столиці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", великий град випав у Жулянах.

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Тривав град цілих 7-10 хвилин.

Укргідрометцентр попереджав кілька годин тому про те, що в Києві буде гроза і сильний вітер.

Фото: "Сьогодні"
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Фото: "Сьогодні"

Відзначимо, що за будь-яких погодних НП потрібно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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Поки інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

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Також недавно під Києвом випав град розміром з яйце.

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