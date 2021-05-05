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Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відганяють з площі. Що відбувається (оновлено)

5 травня, 19:31

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

У Києві закрили центральну станцію метро – в КМДА кажуть, що з технічних причин, а в поліції розкрили подробиці

У Києві на вхід і вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". У той же час пересадка продовжує працювати.

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Як повідомили в пресслужбі КМДА, станція була закрита з технічних причин. Інформацію про роботу у звичайному режимі буде опубліковано одразу після відкриття станції.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, Майдан Незалежності "замінували". На даний момент поліція відводить людей подалі від площі, огороджуючи по периметру його червоною стрічкою.

"Надійшло анонімне повідомлення, що заміновано Майдан Незалежності. Анонім не уточнив, що саме заміновано – станція метро, сама площа або підземний перехід під ним. Тому правоохоронці проводять попереджувальні заходи – відводять людей на безпечну відстань. На місці працюють вибухотехніки і кінологи, а також слідчо-оперативна група", – розповіли нам копи.

Фото: Telegram-канал/Киев Сейчас
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Фото: Telegram-канал/Киев Сейчас

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