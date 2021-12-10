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По 200 гривень за метр. У Києві помітили перші ялинкові базари (оновлено)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 14:33
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Офіційних цін на ялинки та сосни у місті ще не затвердили
У столиці почали продавати ялинки
У столиці почали продавати ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві помітили перші ялинкові базари. Зважаючи на все, це нелегальні точки з продажу новорічних дерев. У Департаменті благоустрою "Сьогодні" запевнили, що легальні ялинкові ринки запрацюють у Києві з 15 грудня.

Так, гору ялинок помітили за адресою – вулиця Кільцева, 12 (Солом'янський район).

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У Солом'янському районі вже продають ялинки
У Солом'янському районі вже продають ялинки / Фото: Сьогодні

Офіційних цін на ялинки та сосни у Києві ще не затвердили.

Ціни на ліки стануть відомі після 15 грудня
Ціни на ліки стануть відомі після 15 грудня / Фото: Сьогодні

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У Департаменті благоустрою КМДА перевірили інформацію щодо перших ялинок, які продають на Кільцевій. Виявляється, точку продажу хвої розмістили на кордоні з Київською областю і ділянку ставитися до Петропавлівської Борщагівки.

Тому правила, що діють у столиці, не поширюються на область. До речі, продають новорічні дерева на цій точці по 200 гривень за метр, але продавці готові торгуватись і кажуть, що ціна залежить від гаманця покупця.

Попередні ціни

Попередньо ціна станом на сьогодні, за повідомленнями ЗМІ, буде такою:

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  • Ялинка/сосна (1 метр) – 150-200 грн.
  • Ялинка/сосна (до 1,5 метра) – близько 300 грн.
  • Ялинка/сосна (до 2 метрів) – близько 400 грн.
  • Ялина (1 метр) – 300-400 грн.
  • Ялина (до 1,5 метра) – 400-500 грн.

Офіційні локації

До старту сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев залишається менше тижня. Вони відкриваються 15 грудня та триватимуть до вечора 31 грудня. Де будуть ялинкові базари:

Дарницький район:

1. Вул. Бориса Гмирі, 1

Деснянський район:

1. Вул. Каштанова, 7

2. Вул. Архітектора Ніколаєва, 7

3. Вул. Теодора Драйзера, 1

4. Вул. Теодора Драйзера, 2

5. Вул. Теодора Драйзера, 4

6. Вул. Теодора Драйзера, 8

7. Вул. Теодора Драйзера, 21

8. Вул. Градинська, 6

9. Просп. Володимира Маяковського, 2

10. Просп. Володимира Маяковського, 6

11. Просп. Володимира Маяковського, 26

12. Просп. Володимира Маяковського, 40

13. Просп. Володимира Маяковського, 42

14. Просп. Володимира Маяковського, 44

15. Просп. Володимира Маяковського, 46

16. Просп. Володимира Маяковського, 47

17. Просп. Володимира Маяковського, 60/10

18. Просп. Володимира Маяковського, 75/2

19. Просп. Володимира Маяковського, 97

20. Вул. Шолом-Алейхема, 4

21. Вул. Шолом-Алейхема, 10-А

22. Вул. Шолом-Алейхема, 17

23. Просп. Лісовий, 28/41

24. Просп. Лісовий, 39

25. Вул. Оноре де Бальзака, 60

26. Вул. Оноре де Бальзака, 94

27. Вул. Миколи Закревського, 61/2

28. Вул. Миколи Закревського, 93-а

29. Вул. Електротехнічна, 6

30. Вул. Електротехнічна, 8

31. Вул. Радунська, 3

32. Вул. Радунська, 26/1

33. Вул. Милославська, 10-А

34. Вул. Миропільська, 2

35. Вул. Мілютенка, 19

36. Ст. м. Лісова

37. Ст. м. Чернігівська

Дніпровський район:

1. Вул. Алматинська, 109

2. Вул. Петра Вершигори, 1

3. Вул. Празька, 1/35

4. Вул. Юрія Шумського, 1

5. Просп. Соборності, 4

6. Перетин вул. Сулеймана Стальського та бульв. Перова

Солом'янський район:

1. Вул. Медова, 5

Шевченківський район:

1. Вул. Багговутівська, 8-10

2. Вул. Щусєва, 44

3. Ріг вулиць Дорогожицької та сім’ї Хохлових

4. Ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва

Зазначимо, що це не всі адреси, де продаватимуть хвойні дерева.

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