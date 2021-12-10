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По 200 гривен за метр. В Киеве заметили первые елочные базары (обновлено)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
10 декабря, 14:33
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Официальных цен на елки и сосны в городе еще не утвердили
В столице начали продавать елки
В столице начали продавать елки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили первые елочные базары. Судя по всему это нелегальные точки по продаже новогодних деревьев. В Департаменте благоустройства "Сегодня" заверили, что легальные елочные базары заработают в Киеве с 15 декабря.

Так, гору елок заметили по адресу – улица Кольцевая, 12 (Соломенский район).

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В Соломенском районе уже продают елки
В Соломенском районе уже продают елки / Фото: Сегодня

Официальных цен на елки и сосны в Киеве еще не утвердили.

Цены на леки станут известны после 15 декабря
Цены на леки станут известны после 15 декабря / Фото: Сегодня

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В Департаменте благоустройства КГГА проверили информацию по поводу первых елок, которые продают на Кольцевой. Оказывается, точку по продаже хвои разместили на границе с Киевской областью и участок относиться к Петропавловской Борщаговке.

Поэтому действующие в столице правила не распространяются на область. Кстати, продают новогодние деревья на этой точке по 200 гривен за метр, но продавцы готовы торговаться и говорят, что цена зависит от кошелька покупателя.

Предварительные цены

Предварительно цена по состоянию на сегодняшний день, по сообщениям СМИ, будет такой:

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  • Елка/сосна (1 метр) — 150-200 грн.
  • Елка/сосна (до 1,5 метра) – около 300 грн.
  • Елка/сосна (до 2 метров) – около 400 грн.
  • Ель (1 метр) — 300-400 грн.
  • Ель (до 1,5 метра) — 400-500 грн.

Официальные локации

До старта сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев остается меньше недели. Они открываются 15 декабря и продлятся до вечера 31 декабря. Где будут елочные базары:

Дарницкий район:

1. Ул. Бориса Гмыри, 1

Деснянский район:

1. Ул. Каштанова, 7
2. Ул. Архитектора Николаева, 7
3. Ул. Теодора Драйзера, 1
4. Ул. Теодора Драйзера, 2
5. Ул. Теодора Драйзера, 4
6. Ул. Теодора Драйзера, 8
7. Ул. Теодора Драйзера, 21
8. Ул. Градинская, 6
9. Просп. Владимира Маяковского, 2
10. Просп. Владимира Маяковского, 6
11. Просп. Владимира Маяковского, 26
12. Просп. Владимира Маяковского, 40
13. Просп. Владимира Маяковского, 42
14. Просп. Владимира Маяковского, 44
15. Просп. Владимира Маяковского, 46
16. Просп. Владимира Маяковского, 47
17. Просп. Владимира Маяковского, 60/10
18. Просп. Владимира Маяковского, 75/2
19. Просп. Владимира Маяковского, 97
20. Ул. Шолом-Алейхема, 4
21. Ул. Шолом-Алейхема, 10-А
22. Ул. Шолом-Алейхема, 17
23. Просп. Лесной, 28/41
24. Просп. Лесной, 39
25. Ул. Оноре де Бальзака, 60
26. Ул. Оноре де Бальзака, 94
27. Ул. Николая Закревского, 61/2
28. Ул. Николая Закревского, 93-а
29. Ул. Электротехническая, 6
30. Ул. Электротехническая, 8
31. Ул. Радунская, 3
32. Ул. Радунская, 26/1
33. Ул. Милославская, 10-А
34. Ул. Миропольская, 2
35. Ул. Милютенко, 19
36. Ст. м. Лесная
37. Ст. м. Черниговская

Днепровский район:

1. Ул. Алматинская, 109
2. Ул. Петра Вершигоры, 1
3. Ул. Пражская, 1/35
4. Ул. Юрия Шумского, 1
5. Просп. Соборности, 46. Сечение ул. Сулеймана Стальского и бульв. Перова

Соломенский район:

1. Ул. Медовая, 5

Шевченковский район:

1. Ул. Багговутовская, 8-10
2. Ул. Щусева, 44
3. Пересечение улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых
4. Пересечение улиц Игоря Турчина и Академика Туполева

Отметим, что это не все адреса, где будут продавать хвойные деревья.

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