У київському метро з'явився новий мурал із несподіваними персонажами (фото)

У Києві в переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" створили мурал. На стінах та стелі переходу зобразили головну героїню відомої гри.
Про це повідомляє Київ. Головне. Політика
На стінах та стелі намалювали героїню гри Horizon Forbidden West Елою під водою. Вона знаходиться в оточенні монстрів.
Далі по темі
Докладніше про гру
- Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.
- Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.
- Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливець із племені Нора – Елой. Вона вирушить на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там із новими роботами та загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір та літати на глайдері.