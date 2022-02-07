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В киевском метро появился новый мурал с неожиданными персонажами (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 19:08
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На рисунке есть роботизированные животные и главная героиня известной игры
На стене перехода нарисовано масштабное граффити / Коллаж "Сегодня"
На стене перехода нарисовано масштабное граффити / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" создали мурал. На стенах и потолке перехода изобразили главную героиню известной игры.

Об этом сообщает Киев. Главное. Политика.

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На стенах и потолке нарисовали героиню игры Horizon Forbidden West Элой под водой. Она находится в окружении монстров.

В переходе между станциями
В переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" создали мурал. Фото: Киев. Главное. Политика.

В переходе между станциями
В переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" создали мурал. Фото: Киев. Главное. Политика.

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В переходе между станциями
В переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" создали мурал. Фото: Киев. Главное. Политика.

Подробнее о игре

  • Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.
  • Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.
  • Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Ранее мы писали:

Киевметромурал
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