У київському метрополітені одна зі станцій працює по годинах. Як так вийшло? (фото)

У Києві "Гідропарк" працює по-особливому графіку, один з вестибюлів в зимово-весняний період взагалі не працює, а влітку лише до 19:00 відкритий

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

У київському метрополітені одна зі станцій "червоної" гілки працює по годинах. І це не від відкриття метро і до закриття.

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Мова йде про станцію метро "Гідропарк", її східний вестибюль, який зазвичай закритий в зимово-весняний період.

Зараз він відкритий для пасажирів у святкові та вихідні дні з 11:00 до 19:00 години. Таке правило буде діяти до 29 серпня.

"Робота другого виходу на станції "Гідропарк" відновлюється влітку спеціально, щоб пасажирам було зручно добиратися до улюблених місць відпочинку", – розповіли нам в Київському метрополітені.

Раніше ми повідомляли, що в вагонах Київського метро пасажири помічають таблички, на яких вказано завод-виробник техніки, а саме – вагонів, які були виготовлені в Російській Федерації. І якщо раніше на ці таблички ніхто не звертав уваги, то на сьомий рік війни увага пасажирів загострилася.

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!