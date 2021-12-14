У київському тролейбусі пасажир отримав ніж у груди через зауваження

Після інциденту злочинець втік

Чоловік вже був раніше судимий / Колаж "Сьогодні"

У київському тролейбусі чоловік ударив пасажира ножем у груди. Нападника затримали.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі

Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що помітив, як невідомий намагався витягти гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт.

Зловмисник дістав ножа і вдарив потерпілого в груди, а потім втік.

Нападник раніше вже був судимий

Оперативники встановили особу нападника та його місцеперебування. Поліцейські затримали 30-річного чоловіка.

Раніше він уже був судимий за крадіжки, пограбування та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

У будинку зловмисника знайшли 6 ножів та кілька балончиків сльозогінної дії.

Що загрожує злочинцеві

Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Раніше ми писали: