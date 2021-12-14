Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У київському тролейбусі пасажир отримав ніж у груди через зауваження

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 15:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після інциденту злочинець втік
Чоловік вже був раніше судимий / Колаж "Сьогодні"
Чоловік вже був раніше судимий / Колаж "Сьогодні"

У київському тролейбусі чоловік ударив пасажира ножем у груди. Нападника затримали.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі

Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що помітив, як невідомий намагався витягти гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт.

Зловмисник дістав ножа і вдарив потерпілого в груди, а потім втік.

Нападник раніше вже був судимий

Оперативники встановили особу нападника та його місцеперебування. Поліцейські затримали 30-річного чоловіка.

Раніше він уже був судимий за крадіжки, пограбування та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

У будинку зловмисника знайшли 6 ножів та кілька балончиків сльозогінної дії.

Що загрожує злочинцеві

Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Раніше ми писали:

  • У Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину та порізав їй шию канцелярським ножем. Після цього він забрав виторг із каси і втік з місця злочину.
  • У Києві сталися дві різанини.У центрі столиці чоловік з ножем накинувся на перехожого, а на Оболоні киянин вдарив ножем знайомого, якого запросив у гості.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 489

захворіло за тиждень в Києві

-12%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти