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В киевском троллейбусе пассажир получил нож в грудь из-за замечания

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 15:48
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После инцидента преступник сбежал
Мужчина уже был ранее судим / Коллаж "Сегодня"
Мужчина уже был ранее судим / Коллаж "Сегодня"

В киевском троллейбусе мужчина ударил пассажира ножом в грудь. Нападающего задержали.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что заметил, как неизвестный пытался вытащить кошелек у женщины, и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт.

Злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Нападавший ранее уже был судим

Оперативники установили личность нападавшего и его местонахождение. Полицейские задержали 30-летнего мужчину.

Ранее он уже был судим за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

В доме злоумышленника нашли 6 ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.

Что грозит преступнику

Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Ранее мы писали:

  • В Кривом Роге мужчина нанес многочисленные удары молотком по голове продавщице магазина и порезал ей шею канцелярским ножом. После этого он забрал выручку из кассы и скрылся с места преступления.
  • В Киеве произошли две резни. В центре столицы мужчина с ножом набросился на прохожего, а на Оболони киевлянин ударил ножом знакомого, которого пригласил в гости.

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