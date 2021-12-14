В киевском троллейбусе пассажир получил нож в грудь из-за замечания

После инцидента преступник сбежал

Мужчина уже был ранее судим / Коллаж "Сегодня"

В киевском троллейбусе мужчина ударил пассажира ножом в грудь. Нападающего задержали.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что заметил, как неизвестный пытался вытащить кошелек у женщины, и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт.

Злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Нападавший ранее уже был судим

Оперативники установили личность нападавшего и его местонахождение. Полицейские задержали 30-летнего мужчину.

Ранее он уже был судим за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

В доме злоумышленника нашли 6 ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.

Что грозит преступнику

Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Ранее мы писали: