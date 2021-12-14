В киевском троллейбусе пассажир получил нож в грудь из-за замечания

В киевском троллейбусе мужчина ударил пассажира ножом в грудь. Нападающего задержали.
Об этом сообщает полиция Киева.
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Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что заметил, как неизвестный пытался вытащить кошелек у женщины, и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт.
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Злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.
Нападавший ранее уже был судим
Оперативники установили личность нападавшего и его местонахождение. Полицейские задержали 30-летнего мужчину.
Ранее он уже был судим за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.
В доме злоумышленника нашли 6 ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.
Что грозит преступнику
Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Ранее мы писали:
- В Кривом Роге мужчина нанес многочисленные удары молотком по голове продавщице магазина и порезал ей шею канцелярским ножом. После этого он забрал выручку из кассы и скрылся с места преступления.
- В Киеве произошли две резни. В центре столицы мужчина с ножом набросился на прохожего, а на Оболони киевлянин ударил ножом знакомого, которого пригласил в гости.