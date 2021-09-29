У київському зоопарку тріснуте скло в вольєрі з хижаками заклеїли аплікацією (фото)

У зоопарку запевняють, що це не загрожує безпеці відвідувачів

Вольєр потребує оновлення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київському зоопарку "Сьогодні" повідомили, що вольєр "Ведмежий континент" був побудований майже 20 років тому, а саме в 2002 році. Тріщина на старому склі з'явилася багато років тому.

Щоб замінити скло потрібно розібрати половину вольєра, робити це абсолютно нераціонально, оскільки ні ведмедям, ні людям ця тріщина нічим не загрожує. Тому її просто прикрасили аплікацією.

"Через стільки років експлуатації вольєр потребує оновлення, ремонт буде проведений під час п'ятої черги реконструкції Київського зоопарку. Для огляду вольєра відвідувачами в "Ведмежому континенті" встановлено потужне скло, яке складається з декількох шарів полімерної плівки. Тріщина в одному зі скріплених між собою шарів не впливає на загальну безпеку вольєра", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському зоопарку.

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Там додають, що запланована реконструкція старого об'єкта торкнеться не тільки оглядових вікон, але і повністю перетворить "Ведмежий континент" на сучасний зоотехнічний комплекс європейського зразка.

Тріснуте скло заклеїли аплікацією / Фото: РБК-Україна

Що не можна робити в зоопарку

Заходити на територію зоопарку з тваринами. Цей захід ввели для того, щоб не допустити можливість зараження тварин хворобами ззовні; Заходити на територію зоопарку в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння; Годувати тварин. Для кожної тварини в зоопарку розрахований спеціальний раціон харчування; Перелазити через огородження, ставити на них дітей; Кидати в вольєри сторонні предмети; Просовувати руки крізь грати і сітки вольєрів. Навіть безпечне, на перший погляд, тварина може завдати травму. Адже тварини в зоопарку, за рідкісним винятком, не ручні і можуть нападати; Фотографувати тварин зі спалахом. Будь-які різкі подразники: стук, крик або спалах фотоапарата, викликають у тварин стрес.

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