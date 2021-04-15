У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину (фото)

У Київській області розшукали зниклого дворічного хлопчика. Дитина ціла і неушкоджена.

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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

"Це найкращий в житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!

Спасибі всім!" – написав Нєбитов.

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Подробиць поки не повідомляють.

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Нагадаємо, хлопчик зник у селі Рагівка 14 квітня. Його шукали близько 300 осіб, застосовували навіть авіацію.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 10-річний хлопчик посеред ночі втік з дому. Щоб знайти дитину, по тривозі підняли особовий склад відділення поліції. Виявилося, що мати вилаяла хлопчика за те, що він пізно повернувся додому. Той образився і втік – такий випадок у багатодітній родині стався вперше.

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