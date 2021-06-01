У Київській області в ряди поліції взяли дворічного хлопчика, якого врятували понад місяць тому (фото, відео)

У Київській області місяць тому хлопчик загубився і всю ніч бродив по лісах і полях поблизу свого села. Сьогодні копи взяли його в свою "сім'ю".

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі області в Facebook.

Тоді голодного і виснаженого Богдана оперативники знайшли в лісосмузі на відстані 4 км від будинку.

"Радісні емоції після завершення спецоперації словами не передати. Дитину повернули батькам, і він назавжди залишився серцях всієї поліції Київської області", – пишуть в повідомленні відомства.

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Напередодні Міжнародного дня захисту дітей голова поліції Київщини Андрій Небитов відвідав малюка і привітав зі святом.

"Вдячні батьки тепер ні на крок не відходять від сина, адже на власному досвіді усвідомили, що дитина – це найдорожче. Поліція Київщини вітає з Міжнародним днем захисту дітей! Бажаємо всім дітям і їхнім батькам міцного здоров'я, успіхів, натхнення і виконання всіх заповітних бажань", – додають в поліції.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві безвісти пропав підліток.

Також нагадаємо, в Київській області 10-річний хлопчик посеред ночі втік з дому.