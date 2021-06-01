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В Киевской области в ряды полиции приняли двухлетнего мальчика, которого спасли более месяца назад (фото, видео)

1 июня, 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Глава полиции Киевщины в День защиты детей навестил мальчика

В Киевской области мальчика приняли в ряды полиции. Фото: Нацполиция

В Киевской области мальчика приняли в ряды полиции. Фото: Нацполиция

В Киевской области месяц назад мальчик потерялся и всю ночь бродил по лесам и полям вблизи своего села. Сегодня копы приняли его в свою "семью".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Тогда голодного и истощенного Богдана оперативники нашли в лесополосе на расстоянии 4 км от дома.

Видео: пресс-службы Нацполиции области

"Радостные эмоции после завершения спецоперации словами не передать. Ребенка вернули родителям, и он навсегда остался сердцах всей полиции Киевской области", – пишут в сообщении ведомства.

Фото: пресс-службы Нацполиции
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Фото: пресс-службы Нацполиции

Накануне Международного дня защиты детей глава полиции Киевщины Андрей Небытов посетил малыша и поздравил с праздником.

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Фото: пресс-службы Нацполиции области

Фото: пресс-службы Нацполиции области

"Благодарные родители теперь ни на шаг не отходят от сына, ведь на собственном опыте осознали, что ребенок – это самое дорогое. Полиция Киевщины поздравляет с Международным днем ​​защиты детей! Желаем всем детям и их родителям крепкого здоровья, успехов, вдохновения и исполнения всех заветных желаний", – добавляют в полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве без вести пропал подросток.

Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома.

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