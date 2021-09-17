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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" митники вилучили 44 кг срібла з Індії (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 16:20
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Пасажир стверджував, що всі вироби належать йому особисто – скарби вилучили
У пасажира виявили 4 тис. 627 дорогоцінних прикрас
У пасажира виявили 4 тис. 627 дорогоцінних прикрас / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські митники вилучили у пасажира в міжнародному аеропорту "Бориспіль" дві валізи, повністю набиті срібними прикрасами – кільцями, сережками, намистом, підвісками, хрестиками, браслетами та статуетками. Він прилетів авіарейсом з Індії.

Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.

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38-річний чоловік, прибувши з Делі, повинен був їхати трансфером в Одесу.

"Для проходження митного контролю пасажир в аеропорту обрав спрощену систему "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами", – йдеться в повідомленні.

Митники вилучили у пасажира коштовності
Митники вилучили у пасажира коштовності / Фото: Киевская таможня

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Загальна вага прикрас була більше 44 кг, а за кількістю – 4 627 одиниць. При цьому, чоловік сказав, що всі вироби належать йому особисто.

Коштовності були упаковані в дві валізи
Коштовності були упаковані в дві валізи / Фото: Киевская таможня

Що знайшли митники

Митники виявили, що в двох дорожніх валізах і в ручній поклажі пасажира знаходяться ювелірні вироби зі срібла 925 проби з вставками з каменю:

  • 882 комплекту з двох предметів,
  • 11 комплектів з трьох предметів,
  • 1 346 одиниць бус,
  • 294 підвіски,
  • 269 кілець,
  • 38 пар сережок,
  • 11 браслетів,
  • 8 хрестиків,
  • 3 статуетки слонів – індійських символів.
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На чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси вилучили. А вартість вилученого буде встановлено додатково.

Раніше ми писали, що в Київській області банда злочинців вкрала діамант за 400 тисяч доларів.

Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.

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