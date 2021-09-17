У міжнародному аеропорту "Бориспіль" митники вилучили 44 кг срібла з Індії (фото)

Київські митники вилучили у пасажира в міжнародному аеропорту "Бориспіль" дві валізи, повністю набиті срібними прикрасами – кільцями, сережками, намистом, підвісками, хрестиками, браслетами та статуетками. Він прилетів авіарейсом з Індії.
Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.
38-річний чоловік, прибувши з Делі, повинен був їхати трансфером в Одесу.
"Для проходження митного контролю пасажир в аеропорту обрав спрощену систему "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами", – йдеться в повідомленні.
Загальна вага прикрас була більше 44 кг, а за кількістю – 4 627 одиниць. При цьому, чоловік сказав, що всі вироби належать йому особисто.
Що знайшли митники
Митники виявили, що в двох дорожніх валізах і в ручній поклажі пасажира знаходяться ювелірні вироби зі срібла 925 проби з вставками з каменю:
- 882 комплекту з двох предметів,
- 11 комплектів з трьох предметів,
- 1 346 одиниць бус,
- 294 підвіски,
- 269 кілець,
- 38 пар сережок,
- 11 браслетів,
- 8 хрестиків,
- 3 статуетки слонів – індійських символів.
На чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси вилучили. А вартість вилученого буде встановлено додатково.
Раніше ми писали, що в Київській області банда злочинців вкрала діамант за 400 тисяч доларів.
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