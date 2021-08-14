"Бориспіль" очолив рейтинг найбільших українських аеропортів

У липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" став найбільшим в Україні – у нього найвищий пасажиропотік.
Про це повідомляє avianews.com.
Пасажиропотік аеропортів України в липні і за 7 місяців 2021 року:
- аеропорт Бориспіль: 1 млн 168 тис. / 4 млн 564,9 тис.
- аеропорт Львів: 251 тис. / 763,4 тис.
- аеропорт "Київ" (Жуляни): 186,9 тис. / 524,2 тис.
- аеропорт Одеса: 167 тис. / 584,9 тис.
- аеропорт Харків: 147,9 тис. / 553,2 тис.
- аеропорт Дніпро: 32,7 тис. / 144,4 тис.
У статистиці немає аеропорту Запоріжжя, оскільки підприємство не оприлюднило свої дані.
Всього в липні українські аеропорти обслужили 2 млн 62 тис. пасажирів. Тобто, на три найбільших українських аеропорти довелося 77,9% всього авіаційного трафіку України.
Примітно, що в липні два українських аеропорти змогли перевищити свої докризові показники. Наприклад, аеропорт Харків обслужив на 13% більше пасажирів, ніж у липні 2019 року. А у Львові цей показник перевищив докризовий на 3,1%.
Статистика "Борисполя"
"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.
Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.
Нагадаємо, що:
- в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.