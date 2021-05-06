У мережі показали історичне фото з Чорнобиля

ЧАЕС продовжує пошук фотографій, які були зняті на території станції, в місті Прип'ять, або в будь-якій точці нинішньої зони відчуження у 1986 році

Чорнобильська АЕС продовжує поповнювати фотоархів в рамках акції з пошуку історичних фото.

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На сторінці підприємства опублікували кадр, який надіслала Ольга Луненко. Нажаль, місце і час, коли було воно зроблено, невідомо, але відома одних із головних деталей — на фото начальник зміни цеху теплової автоматики та вимірювань Юрій Павлович Пахомов зі своїми колегами.

"Ми в свою чергу дякуємо всім, хто ділиться з нами частинками нашої загальної історії. Таким чином ми зберігаємо нашу пам’ять для прийдешніх поколінь", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві відкрилася виставка "Чорнобиль. Подорож".

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід Чорнобильською зоною відчуження від "Сьогодні".