В сети показали историческое фото с Чернобыля

ЧАЭС продолжает поиск фотографий, которые были сняты на территории станции, в городе Припять, или в любой точке нынешней зоны отчуждения в 1986 году

Чернобыльская АЭС продолжает пополнять фотоархив в рамках акции по поиску исторических фото.

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На странице предприятия опубликовали кадр, который прислала Ольга Луненко. К сожалению, место и время, когда фото было сделано, неизвестно, но известна одних из главных деталей – на нем начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений Юрий Павлович Пахомов со своими коллегами.

"Мы в свою очередь благодарим всех, кто делится с нами частицами нашей общей истории. Таким образом мы сохраняем нашу память для будущих поколений", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие".

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".