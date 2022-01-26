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За крок від локдауна. Ми дізналися, чи підуть школи та ВНЗ у Києві на "дистанційку"

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26 січня, 06:30
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Першими перекладати на віддалене навчання своїх студентів розпочали столичні вищі навчальні заклади
ВНЗ почали перекладати студентів на "дистанційку".
ВНЗ почали перекладати студентів на "дистанційку". / Фото: Колаж: Сьогодні

Зростання захворюваності в Україні вносить нові корективи до роботи ВНЗ та шкіл. Наприклад, у деяких ВНЗ нам розповіли, що переходять на дистанційне навчання. Як виявилося, таке розпорядження в навчальних закладах узгодили якраз до Дня студента.

"Наказ по університету з 25 січня. До цього було змішане навчання: частина студентів, наприклад, першокурсники, приходили на заняття, частина – навчалися онлайн", – розповіли викладачі київського університету ім. Бориса Грінченка.

Чи підуть школярі на "дистанційку"

Ситуація у школах дещо інша. У більшості регіонів вони працюють та діти відвідують заняття. На "дистанційку" пішли класи, де у школярів виявили COVID-19.

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Наприклад, так ситуацію охарактеризували столичні чиновники, які займаються сферою освіти:

"Спостерігається зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. З 320 тис. учнів та вчителів хворіють трохи більше 1,5 тисячі".

У свою чергу київські педагоги нам розповіли, що "школи тримаються до останнього".

"Наприклад, нам директор сказав, що хоч частина дітей і хворіють, пішли на дистанційку, але все одно немає підстав йти всією школою в онлайн. Принаймні – поки що", – кажуть вчителі.

Подібна тенденція спостерігається й у регіонах.

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