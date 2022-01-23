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В Україні вирує справжня зима – які області замете снігом

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 14:00
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За прогнозом синоптиків, на початку тижня Україну засипле снігом – чого ще варто очікувати від погоди у понеділок
Українців знову попередили про снігопад
Українців знову попередили про снігопад / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 24 січня, буде сніжною. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тому слід бути обережними.

Про це пише "Укрінформ".

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На території країни падатиме сніг. У Вінницькій та Черкаській областях без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних областей, подекуди пориви 15-20 м/с. Крім цього, синоптики попередили про ожеледицю.

Температура у південній та східній частині вночі від -3 до -8 градусів, вдень -1...-6. На решті території вночі -6...-11 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті до -15 градусів, а вдень -3...-8.

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У Карпатах уночі буде невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі -17...-22, а вдень -10...-15 градусів.

У Києві та області 24 січня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі буде -7...-9°, вдень 3-5° морозу. По області вночі -6...-11, а вдень -3...-8 градусів.

25 січня у Києві вночі очікується -9...-14°, вдень 5-10° морозу. По області вночі -9...-11°, вдень 5-7° морозу.

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